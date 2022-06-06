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На Львовщине разоблачили масштабную схему продажи гуманитарных бронежилетов
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Скандал / Общество / Армия

На Львовщине разоблачили масштабную схему продажи гуманитарных бронежилетов

21:03, 06 июн 2022
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Участники схемы зарабатывали на бронежилетах, которые должны были быть бесплатно переданы армии.

28-летнего участника схемы задержали при продаже крупной партии гуманитарных бронежилетов

Правоохранители разоблачили во Львовской области схему незаконной продажи военного снаряжения, которое завезли как гуманитарную помощь. Организаторы схемы завезли бронежилеты на сумму 5 млн грн якобы для нужд армии, а затем продавали их для собственного обогащения.

По данным СБУ, полиции Львовщины и военной прокуратуры Западного региона, участники схемы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ, чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу. Получив гарантийные письма от воинской части, фигуранты завезли бронежилеты на более 5 млн грн. Далее военное снаряжение, предназначенное для ВСУ, продавали через интернет-магазин по цене 10 тыс. грн за один бронежилет. При этом бесплатно украинские защитники получили всего несколько единиц амуниции.


«Правоохранители задержали одного из участников схемы «на горячем» во время сбыта дежурной партии военного снаряжения более чем на 500 тыс. грн. Во время санкционированных следственных действий была обнаружена документация, полностью подтверждающая указанную противоправную деятельность», – сообщили в СБУ Львовщины в понедельник, 6 июня.


Во время обысков изъяли крупную партию военного снаряжения и документы

Задержан 28-летний житель Львовщины. Во время обысков у него также изъяли плитоноски, бронежилеты, другое военное снаряжение.

Фигуранту сообщили о подозрении за незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли (ч.3 ст. 201-2 УКУ). Правоохранители устанавливают соучастников схемы, в частности, среди командования и военных лиц одной из воинских частей Львовщины.

Изъятую партию защитного снаряжения передадут на нужды армии.

Напомним, в начале мая СБУ разоблачила схему незаконной продажи военной амуниции, к которой причастен экс-чиновник Львовской ОГА Роман Матис.


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