"Прозрение" в оккупации: зачем россияне начали провокации в Донецке

На оккупированных территориях Донбасса участились обстрелы. Вечером 4 июня под огонь попал центральный район временно оккупированного Донецка. Пока группировки боевиков обвиняют во всем украинскую армию, у местных жителей, находящихся в эпицентре событий, возникают вопросы — так ли это?

Летним субботним вечером в центре Донецка раздались взрывы. Был обстрелян Ворошиловский район, по предварительной информации, из систем «Град». Сразу вспыхнули масштабные пожары. Судя по опубликованным фото и видео, во дворах сгорело несколько автомобилей, повреждены квартиры и магазины на первых этажах многоэтажных домов.

По данным группировки «ДНР», пострадали 13 человек, среди них ребенок. Боевики во всем, что произошло, сразу обвинили украинскую армию. Это утверждается как факт во всех пропагандистских СМИ. Но самое интересное во всех материалах российских журналистов то, как быстро они появились на месте событий. Словно заранее были предупреждены и ждали горячего материала.

В то же время советник министра внутренних дел Антон Геращенко отмечает, что в России накануне распространяли информацию о якобы «намерениях ВСУ бомбить Донбасс новым американским вооружением». Но самое интересное, что в обстрел со стороны украинских сил не верят сами дончане, непосредственные свидетели всех этих событий.

В том, что Донецк обстреляли российские силы, уверяет и глава Донецкой области Павел Кириленко. Огонь могли вести только вблизи. По оперативным данным украинских военных, прошло всего несколько секунд между залпом и прилетом.

«Фейковые публикации или извращение информации — к этому мы уже привыкли. И со стороны псевдореспублик, и со стороны России. Владею оперативными данными, что от выхода РСЗО до прихода в оккупированном Донецке прошло несколько секунд. Очевидно, что работают где-нибудь поблизости. 8 лет не обстреливали Донецк. Я точно знаю, что Вооруженные силы и все мы настроены на то, чтобы победить и уничтожить врага, а не гражданское население», — говорит Кириленко.

Зачем оккупантам обстреливать Донецк?

Вражеская армия имеет несколько причин для этой кровавой провокации.

Основная цель — деморализация Украины и запугивание населения. Мол, «не дай бог придут ВСУ».

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, социальные сети обладают очень мощной силой. Информация распространяется моментально, поэтому местные жители стали понимать, что из одного района Донецка стреляют в другой.

«Утром все паблики обсуждали, как из Макеевки расчет блуждающего миномета обстреливал разные районы Донецка. Они там матерились, зачем один район освобождает другой. Мол, не надо освобождать нас, достаточно обстреливать Донецк.

Это очень хорошо, пусть понимают, что такое «русский мир», – отмечает Жданов.

Также существует мнение, что подобный обстрел мог бы оправдать принудительную «мобилизацию» и вдохновить оставшихся мужчин вступить в ряды боевиков ради мести «злым украинским нацистам».

Еще одна из причин — создать «картинку» для мирового сообщества, якобы украинская армия обстреливает мирное население на оккупированных территориях. В таком случае, как фантазируют россияне, поддержка западных партнеров существенно снизится и самое главное снизятся поставки вооружения. Но выполнить такой сценарий не получится. В 2022 году ложь можно легко опровергнуть с помощью развитых технологий. Например, снимки со спутника, к чему международные партнеры имеют прямой доступ.

На этом обстреле провокации не закончатся. В сети опубликована информация, что россияне готовят масштабный обстрел Донецка со стороны оккупированной Макеевки. Были замечены более 30 машин с системами «Смерч» и «Ураган», а также машины с «Точками У».

Окажется ли это правдой — покажет время, но совершенно точно можно сказать, что ради очередных манипуляций Кремль и его марионетки могут пойти на все и жизнь мирных граждан для них не имеет значения.