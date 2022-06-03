Мэр Мариуполя выписал себе и своим "соратникам" премию за работу в военное время

Мэр оккупированного Мариуполя, несмотря на то, что покинул город еще в самом начале войны, продолжает использовать городской бюджет для своей личной выгоды.

На очередном заседании исполкома (который, кстати, проводится в Запорожье), мэрия города не постеснялась принять решение о присвоении остатков городского бюджета Мариуполя и выписала себе премии. Такое официальное постановление "О премировании работников и руководителей коммунальных предприятий" было опубликовано в одном из мариупольских телеграм-каналов.

Такое решение было аргументировано работой в условиях войны и военной обстановки. Самое примечательное в данном решении то, что большинство городских чиновников, как и сам мэр города, покинули его в первые же дни войны. Бойченко записывал свои видеообращения Мариуполю из Запорожья, и чем конкретно занимался в это время весь аппарат чиновников - не известно. Всего премировано 36 чиновников горсовета, размеры премий - от 39% до 100.

Известно, что до войны мелкий бизнес даже авансом заплатил налоги в бюджет города. Сейчас, вместо выделения средств мариупольцам на аренду жилья или гуманитарную помощь, мэр выписывает премии и открывает для личного пиара филиалы "гуманитарных штабов" с пафосным названием "Я - Мариуполь" в разных уголках Украины. В этих штабах предоставляют юридическую, психологическую и консультационную помощь.