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Скандал / Мариуполь / Война

Мэр Мариуполя выписал себе и своим "соратникам" премию за работу в военное время

14:24, 03 июн 2022
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Мэр оккупированного Мариуполя, несмотря на то, что покинул город еще в самом начале войны, продолжает использовать городской бюджет для своей личной выгоды. 

На очередном заседании исполкома (который, кстати, проводится в Запорожье), мэрия города не постеснялась принять решение о присвоении  остатков городского бюджета Мариуполя и выписала себе премии. Такое официальное постановление "О премировании работников и руководителей коммунальных предприятий" было опубликовано в одном из мариупольских телеграм-каналов. 

Такое решение было аргументировано работой в условиях войны и военной обстановки. Самое примечательное в данном решении то, что большинство городских чиновников, как и сам мэр города, покинули его в первые же дни войны. Бойченко записывал свои видеообращения Мариуполю из Запорожья, и чем конкретно занимался в это время весь аппарат чиновников - не известно. Всего премировано 36 чиновников горсовета, размеры премий - от 39% до 100. 

Известно, что до войны мелкий бизнес даже авансом заплатил налоги в бюджет города. Сейчас, вместо выделения средств мариупольцам на аренду жилья или гуманитарную помощь, мэр выписывает премии и открывает для личного пиара филиалы "гуманитарных штабов" с пафосным названием "Я - Мариуполь" в разных уголках Украины. В этих штабах предоставляют юридическую, психологическую и консультационную помощь. 


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