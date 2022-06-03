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Эвакуация из Славянска будет проводиться через Покровск.
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Война / Транспорт

Эвакуация из Славянска будет проводиться через Покровск.

12:26, 03 июн 2022
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Из-за отсутствия топлива для жителей Славянского общества меняются маршруты эвакуации. Теперь основная их часть будет проходить через Покровск, по железной дороге.

Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях.

Сегодня таким образом в Ровенскую область выехали 130 человек. На завтра, 4 июня, идет набор эвакуационной группы на выезд в Днепр.

«Когда призываю людей эвакуироваться, часто слышу: «Нам некуда ехать», «У нас нет денег снимать жилье», – говорит глава общества. - Напоминаю, что на вокзале в Днепре и Львове можно получить переселенческие 2-3 тысячи на каждого члена семьи. Следует обратиться к волонтерам. Они подскажут и помогут. Еще раз обращаю внимание: расселение жителей нашей общины, записавшихся в группу на эвакуацию, в Ровенской области бесплатное».

Кроме того, волонтеры предлагают бесплатное расселение в Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой областях. Людей размещают в пансионатах, турбазах, семьях.

Записаться на эвакуационные рейсы можно по телефонам горячей линии Славянского МВА.


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