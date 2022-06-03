"Поддержать"
Тренды:
Новости
Мэр Мариуполя выписал себе и своим "соратникам" премию за работу в военное время
Китай готов помочь России, но боится санкций
Осталась только печь. Как пенсионеров из Слободы-Кухарской лишили дома, но не возможности готовить борщ
ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
Медведев: Отказ договариваться грозит Украине утратой суверенитета
Эвакуация из Славянска будет проводиться через Покровск.
Спортсмен из Донбасса стал чемпионом мира по метанию диска
Самый трудный период для Северодонецка: что происходит в городе прямо сейчас
"Налоги", угрозы и коллаборационизм: что происходит с бизнесом в оккупации
Украинским волонтерам грозит 20 лет тюрьмы
Оккупационные власти Мариуполя подписали соглашение с Санкт-Петербургом. Называют теперь Мариуполь и Питер побратимами
Инженера-конструктора ГП "Антонов" уличили в поддержке агрессора
"Ждите хороших новостей": Резников рассказал о своем разговоре с главой Пентагона
Во время спектакля в Москве Лию Ахеджакову забрызгали перцовым баллончиком
В "Квартале 95" показали, как российские оккупанты изуродовали их гримерку
Все новости
Спорт / Новости

Спортсмен из Донбасса стал чемпионом мира по метанию диска

12:17, 03 июн 2022
51
Версия для печати

Михаил Брудин из Дружковки Донецкой области возглавил мировой рейтинг U18 по метанию диска.

Новым достижением отметился 17-летний легкоатлет Донецкой области Михаил Брудин, входящий в резервный состав сборной Украины и являющийся в регионе кандидатом на участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщает Управление физкультуры и спорта при Донецкой ОВА.

Воспитанник Детско-юношеской спортивной школы города Дружковка, а ныне представитель Школы высшего спортивного мастерства 28 мая выиграл соревнования возрастной категории U18 по метанию диска в рамках международного турнира I Gran Premio Internacional Govern de La Rioja, который принял испанский город Лонгроньо.

Благодаря результату, показанному в крайней шестой попытке – 64.16 метров, Михаил Брудин стал новым мировым лидером 2022 года в метании 1,5-килограммового диска.

Неделей ранее дружковчанин в метании диска весом 1,750 кг выполнил норматив на чемпионат мира возрастной категории U20. В 2021 году Брудин был чемпионом Украины среди юношей и юниоров, победителем чемпионата Балканских ассоциаций U18.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще