Спортсмен из Донбасса стал чемпионом мира по метанию диска

Михаил Брудин из Дружковки Донецкой области возглавил мировой рейтинг U18 по метанию диска.

Новым достижением отметился 17-летний легкоатлет Донецкой области Михаил Брудин, входящий в резервный состав сборной Украины и являющийся в регионе кандидатом на участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщает Управление физкультуры и спорта при Донецкой ОВА.

Воспитанник Детско-юношеской спортивной школы города Дружковка, а ныне представитель Школы высшего спортивного мастерства 28 мая выиграл соревнования возрастной категории U18 по метанию диска в рамках международного турнира I Gran Premio Internacional Govern de La Rioja, который принял испанский город Лонгроньо.

Благодаря результату, показанному в крайней шестой попытке – 64.16 метров, Михаил Брудин стал новым мировым лидером 2022 года в метании 1,5-килограммового диска.

Неделей ранее дружковчанин в метании диска весом 1,750 кг выполнил норматив на чемпионат мира возрастной категории U20. В 2021 году Брудин был чемпионом Украины среди юношей и юниоров, победителем чемпионата Балканских ассоциаций U18.