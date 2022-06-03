Самый трудный период для Северодонецка: что происходит в городе прямо сейчас

Россияне вошли в Северодонецк, но за город продолжают сражаться украинские защитники.

Еще 28 мая российские оккупанты в лице одного из главных военных преступников России Рамзана Кадырова, сообщили о «взятии Северодонецка». При этом Кадыров, придерживаясь присущей ему абсурдности в своих высказываниях, отметил, что россияне «взяли Северодонецк быстрее чем через три дня», тогда как бои за Северодонецк продолжаются чуть ли не с начала российского вторжения.

На самом же деле эти бои продолжаются до сих пор. Украинские защитники сдерживают оккупантов, хотя ситуация и сложная. Сейчас известно, что россияне прорвались в Северодонецк и пытаются продвинуться в глубь города.

Очевидно, что главный город Луганщины переживает самый сложный период в своей истории. Фиксируем события, которые пришлось пережить в Северодонецке.

Уже несколько недель глава Луганской ВГА Сергей Гайдай повторял как мантру призыв к жителям Луганщины эвакуироваться из своих населенных пунктов. Оккупанты в это время продолжали варить из всего, что имели под рукой — в том числе и из запрещенного оружия.

Основная эвакуация людей из Северодонецка проходила по дороге Лисичанск-Бахмут. Еще с прошлой недели оккупанты начали активно обстреливать эту дорогу, в том числе избивали по транспорту, который вывозил людей.

Пенсионеры из Северодонецка Ольга и Степан Авраменко долго не поддавались на уговоры детей выехать из Северодонецка. Говорят, пересиживали вместе с соседями сначала в подвале своего дома, а изредка, «когда становилось по-настоящему страшно» ходили в хранилище в местной школе неподалеку.

«Было такое, что целый день взрывы слышны только где-то вдали, а иногда — целый день не переставая что-то хныкать. Нам там было хоть и страшно, но рядом с людьми чувствовали себя нормально — готовили, что могли, и волонтеры привозили еду. Воду мужчины ходили набирать из скважины», - рассказала Ольга.

Вместе с мужем они решили уехать, когда потеряли связь с детьми, переехавшими ранее в Полтавскую область. На вопрос, почему люди столько терпят и не уезжают из-под обстрелов, Ольга отвечает со слезами:

«До последнего была надежда, что их (оккупантов, — ред.) отразят и у нас будет тишина. Да, все побито, разрушено, нет воды, но ничего почти нет… Но если бы тогда все прекратилось, мы бы жили там, как и другие люди живут. Потихоньку отстраивали бы».

На нынешние новости об уличных боях северодончане реагируют не менее эмоционально:

«За что нашему городу такое, непонятно…».

В последнее время волонтеры физически не могли заехать в Северодонецк, а эвакуация проходила только бронированным транспортом. Людей подвозили в Бахмут, а уже после этого передавали волонтерам.

Так, за 27-28 мая волонтеры вывезли из Бахмута 122 человека, большинство из которых — лежачие больные, люди с инвалидностью и пожилые люди, или как отметили волонтеры — «люди со своими судьбами, диагнозами и историями».

Также 28 мая уже черкасские волонтеры фактически из-под обстрелов эвакуировали 12 жителей Привилегии.

«Сейчас их героический транспорт ремонтируется, но помогли волонтеры из Волыни», – прокомментировал Гайдай.

Но 30 мая из-за тотальных обстрелов рашистов глава ВГА был вынужден сообщить:

«Эвакуация официально остановлена».

Под Лисичанском рашисты обстреляли бронированный автомобиль, который ехал забирать 10 человек. Осколки пробили броню и ранили в шею погибшего французского журналиста. Им был репортер французского телеканала BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф. Еще два журналиста получили ранения.

Чудом уцелел патрульный полицейский, которого спасла каска.

В настоящее время официально эвакуация не проводится, а десятки тысяч человек остаются на подконтрольной Украине территории Луганской области под снарядами россиян.

«Северодонецк под постоянными рашистскими обстрелами». Это описание от Сергея Гайдая актуально уже больше месяца — практически с момента, когда россияне отвели войска от Киева и сосредоточили свои силы на Донбассе.

75-летняя Светлана (имя изменено по просьбе героини) вместе с сыном и невесткой, спасаясь, выехали в один из городов, который россияне оккупировали после 24 февраля. В настоящее время семья живет там. «Восточному варианту» женщина хоть и со страхом, но пересказала свою историю.

«В середине апреля у нас вылетели окна. Мы сидели без воды, без газа, потом и без света. Большую часть времени сидели в подвале. Неясно. что будет дальше. Ехать куда-нибудь в сторону Славянска нас отказали соседи, сказали, что там постоянные обстрелы. А когда у нас рядом во двор и магазин прилетел снаряд, а осколками добило те окна, которые еще были целые, мы погрузились с родственниками в их машину и поехали к нашим общим родственникам», — рассказала Светлана.





Некоторое время, говорит женщина, ей было достаточно быть в месте, где не столь интенсивные обстрелы. Однако сейчас семья признает — выехать на неподконтрольную территорию было не лучшим решением.

«Жаль, конечно, что не поехали (на подконтрольную Украине территорию, - ред.), когда еще можно было. Сейчас отсюда никак не уедешь»,





27 мая сепаратистские «медиа», взахлеб, рассказывали об окружении и отрезанных путях отступления из Северодонецка. Конечно, это оказалось неправдой. Оккупанты пытались взять под контроль трассу на Бахмут, но нашим военным тогда удалось вернуть оккупантов на их позиции. Часть орков прорвалась на территорию гостиницы Мир.

На следующий день получил значительные повреждения дежурный мост между Северодонецком и Лисичанском, но сообщение между этими городами сохранилось.

«У россиян значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины», - писал тогда Гайдай.

28 мая начались уличные бои. Россияне активно начали бить тяжелым оружием — нанесли по меньшей мере три мощных удара, чем повредили 14 многоэтажек в Северодонецке.

Отметим, что ежедневно местные власти сообщали о десятках разрушенных домов и других объектов инфраструктуры, а самое трагическое — о человеческих жертвах среди гражданских граждан. Всего их за время полномасштабного вторжения в Луганской области свыше 330.

На трассе Лисичанск-Бахмут с каждым днем ​​увеличивается количество разбитых автомобилей.

Ближе к вечеру 28 мая ситуация усугубилась. За гостиницу «Мир» завязались тяжелые бои, у русских были многочисленные потери, но продолжали контролировать помещение. Гуманитарный штаб в городе прекратил работу, а доставка еды и воды стала очень опасной.

29 мая Северодонецк отметил свою 88-ю годовщину со дня основания города. С Днем рождения орки «поздравили» местных жителей мощными обстрелами, которые разрушили минимум 12 домов и унесли жизни не менее двух человек. Хотя точное количество погибших установить в условиях постоянных обстрелов тяжело…

29 мая гуманитарные грузы пошли благодаря нашим военным, которые смогли на время оттеснить огромное количество живой силы и техники на более далекое от трассы расстояние.

Но в окрестностях Северодонецка продолжались тяжелые бои. Россияне били по городу авиацией и не прекращали терзать из тяжелого вооружения.

«Русскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах Донетчины», — написал Сергей Гайдай.

На пропагандистских телеграмм-каналах рашисты распространили видео с украинскими военными, которых якобы взяли в плен. Один из задержанных имеет на лице следы жестокого избиения – несколько больших гематом.

На видео командир «кадыровцев» Апты Алаудинов хоть и завуалирован, но не скрывает, что именно оккупанты поиздевались над украинскими военными.

Отметим, что жестокое отношение к военнопленным является военным преступлением и запрещено Женевской конвенцией.

Бывшая омбудсман Людмила Денисова подтвердила, что россияне практикуют жестокости в отношении украинских военных и обратилась в комиссию ООН с просьбой расследовать преступления рашистов.

«Во время мониторингового визита в учреждение здравоохранения, где находятся освобожденные из плена украинские военные, они сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов», — заявила Денисова.

Отдавать Северодонецк российским оккупантам никто не собирается. Несмотря на радостные визги, которые доносятся из страны орков, по факту россияне в Северодонецке контролировали только небольшую полосу длиной около ста матерей.

«Ситуация достаточно сложная, но контролируемая нашими ВСУ. Да, в город был совершен прорыв. Несколько крайних кварталов были захвачены русскими войсками. Но сейчас идут уличные бои. Надеюсь, ситуация будет выровнена, и мы уверены, что город останется под контролем ВСУ», – отметил утром 30 мая председатель Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

31 мая Стрюк отметил, что украинские воины стоят, несмотря на то, что россияне давят большими силами.

«К сожалению, линия фронта разделила город пополам. Но город еще обороняется, город украинский. Наши воины держат линию обороны и надеемся, что в ближайшее время выбьют оттуда орков», — сказал Стрюк.

По его словам, гражданским лучше оставаться в хранилищах и не подставляться под обстрелы. За прошедшие сутки, отметил Стрюк, раненых было около десяти, однако эта цифра приблизительна.

Судя по риторике глав ВГА, они не исключают, что ВСУ могут отступить с определенных позиций, но отмечают: это не будет означать, что город отдадут оккупантам, это может быть нужным для сохранения сил и средств для контрнаступления.