Украинским волонтерам грозит 20 лет тюрьмы

В конце марта на временно оккупированных территориях Донецкой области незаконно задержали более 20 волонтеров, занимавшихся бесплатной эвакуацией людей из Мариуполя.

Автомобили и средства на бензин собирали в Запорожье, Днепре и других городах Украины, а затем волонтеры, имеющие водительские права, ехали в Мариуполь, чтобы буквально из-под обстрелов вывезти людей, которые неделями скрывались в подвале.

Теперь волонтеров уже более двух месяцев незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, вероятно, в Донецке и Еленовке. Родственники пленников знали об этом, но до недавнего времени публично не сообщали о ситуации.

Недавно стало известно, что некоторым из незаконно удерживаемых так называемое «мгб днр» инкриминирует терроризм. Семьи волонтеров через правозащитников обратились к украинской власти и украинским СМИ, чтобы дать ситуации широкую огласку и спасти родных.

Мариуполь Виталий Ситников до начала полномасштабного конфликта работал таксистом. Он любил экстремальные виды спорта, ездил на соревнования в Турцию и Крым до его оккупации.

В первые дни полномасштабного вторжения России массированных обстрелов подвергся микрорайону «Восточный», расположенному ближе к линии разграничения. Службы такси в городе почти не работали, а одиночные таксисты, готовые ехать на «Восточный», брали по тысяче гривен, вместо 150 гривен в мирные времена.

Виталий не смог оставаться в стороне. Его мама Светлана рассказывает, что с первых дней обстрелов ездил в самые горячие точки города, чтобы перевезти людей в более безопасное место. Парень делал это бесплатно.

«Он меня бережет, потому лишний раз не говорил, что куда-то уезжает. Я просила его не ездить по городу под обстрелами. Он сказал: “Мам, ну ведь я не самоубийца, чего я буду ездить под обстрелами”. Потом от его соседей и родственников я узнала, что он был на Восточном именно тогда, когда его больше всего обстреливали», — говорит Светлана.





Впоследствии он рассказал ей, как поехал за чьей-то пожилой родственницей на «Восточный» и пол часа уговаривал ее эвакуироваться, пока все взрывалось и разрушалось. В тот день так и не уговорил, но вывез родственников. Через несколько дней вернулся еще и за бабушкой и забрал ее в более безопасное место.

«Когда 2 марта исчезла мобильная связь, он постоянно искал возможность связаться с родными мариупольцев из других городов, которые просили его узнать о судьбе своих близких. Он сказал, что поедет на "1000 мелочей" (известный в Мариуполе магазин на проспекте Мира – Восточный Вариант), что якобы там ловит связь. Я просила его не ехать, но он сказал, что не может не уехать, поскольку люди ждут хоть каких-то новостей об их близких. Он сам ездил, искал информацию, доставлял продукты и воду, перевозил людей. Говорил: "Пока я могу ездить и есть на чем, нужно помогать", - вспоминает Светлана.





Впоследствии интенсивные боевые действия начались на микрорайоне «Черемушки», где жила Светлана. Сын уговаривал ее уехать, но она поначалу отказывалась. Путь из Мариуполя был тяжелым, а нужно вывезти еще пожилых родителей Светланы и трех кошек.

К тому же, Виталик сказал, что собирается вернуться в Мариуполь еще, когда вывезет соседей. Чтобы он не подвергал себя опасности, она решила ехать сразу. 17 марта они уехали из Мариуполя.

«По пути в Запорожье навстречу нам постоянно ехали пустые микроавтобусы. То есть, люди ехали забирать и спасать других людей. Думаю, что это также повлияло на Виталика», — признается Светлана.





В Днепре Виталий тоже не оставался в стороне – постоянно искал возможности помочь людям. Нашел волонтеров, удаленно координирующих эвакуацию мариупольцев — ищут машины и деньги. В один из дней Виталик заявил, что отправляется в Мариуполь на микроавтобусе, чтобы спасти как можно больше людей.

В последний раз Светлана общалась с сыном 26 марта. Он сказал, что находится в городе Орехов (Запорожская область). Потом он скрылся. 7 апреля с ней связалась другая волонтер и сообщила, что Виталия задержали военные в Никольском, но он успел вывезти 15 человек.

Светлана надеялась, что Виталий пройдет фильтрацию — проверку лица, устроенного российскими военными и незаконными вооруженными формированиями так называемой «дНР», и сможет вернуться на подконтрольную часть Украины.

Но уходили недели, а новостей не было. Со Светланой связались родственники других волонтеров, удерживаемых на временно оккупированных территориях. А недавно стало известно, что некоторых волонтеров перевели в ГИЗО (дисциплинарный изолятор — ред.) на момент так называемого «досудебного расследования».

Там же находится Евгений Малярчук – парень украинской журналистки Альбины Львутиной. Она говорит, что есть информация о 25 волонтерах из Мариуполя, Одессы, Запорожья, Мелитополя, Бердянска, которые были задержаны в Мариуполе или в населенных пунктах вблизи города. Все они были задержаны примерно в одно время – в конце марта.

История Евгения похожа на историю Виталия. Он успел вывезти примерно 20 человек из Мариуполя и был задержан в Никольском, что в 20 километрах от Мариуполя.

«Он вместе с пассажирами уже уехал в сторону трассы. Там его и авто еще нескольких волонтеров остановили военные, забрали ключи от бусов. Пассажиров несколько раз спросили, вывозят ли их за деньги и какая цена эвакуация, но это было бесплатно, о чем они и сказали. Впоследствии пассажиров отпустили, а волонтерам замотали глаза скотчем и отвезли в Старобешево», – рассказывает Альбина.

Там их продержали несколько дней, затем перевезли в Еленевку в ГИЗО №120. Об этом Альбина узнала от мамы одного из незаконно удерживаемых волонтеров.

О деталях их нахождения в изоляторах пока известно не так много. Альбина говорит, что некоторые родственники имеют информацию о применении физического насилия к их близким. Также известно о мужчине, которому при содержании разбили голову прикладом автомата.

Волонтерам так называемое «мгб днр» инкриминирует обвинения по статье 233-2 «уголовного кодекса днр» якобы за «участие в террористическом сообществе», что по «закону днр» карается лишением свободы до 10 лет. Самая высокая мера наказания по этой статье – заключение до 20 лет.

За помощью они обращались в различные государственные и правоохранительные органы, в частности в СБУ. Там ответили, что данные некоторых людей, которые сейчас содержатся на территории ДНР, в общей базе есть. Но «днр» не подтверждают, что эти люди действительно на их территории, поэтому их невозможно внести в списки на обмен.

Кампанию борьбы за свободу близких родственники волонтеров назвали «Волонтер — не террорист». Они отмечают, что в действиях их близких не было ничего криминального, у многих из них были при себе удостоверения волонтера, выданные разными организациями.

«Мы хотим доказать, что они не террористы. Они не военные, они без оружия. Они обычные люди, уехавшие спасать других обычных людей», — говорит Альбина.