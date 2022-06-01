Оккупационные власти Мариуполя подписали соглашение с Санкт-Петербургом. Называют теперь Мариуполь и Питер побратимами

Сегодня, 1 июня, самопровозглашенный глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко подписал соглашение с мэром Санкт-Петербурга о дружбе.

Теперь эти люди будут считать Мариуполь и Питер городами-побратимами.

Иващенко надеется, что Санкт-Петербург предоставит деньги, материалы, людей и технику, чтобы восстановить Мариуполь. Город разрушен, потому что накануне жители Санкт-Петербурга, Москвы, Югры, Находки и других российских городов бомбили его непрерывно в течение двух месяцев.

Это даже справедливо, пусть платят. Но лучше через репарации, потому что мы этим строителям не доверяем. Разворуют и изнасилуют – так, как они привыкли делать в других украинских городах.

Что касается городов-побратимов, то эта подписанная бумажка – просто бумажка.

Около 40% домов в Мариуполе не подлежит восстановлению.

Такие оценки делали мариупольские городские власти; аналогичные оценки давали и оккупанты.

Сейчас в Мариуполе остаются около 120 тысяч человек, примерно треть из них лишилась своего жилья полностью.

Чтобы успокоить этих людей, оккупанты обещают построить новые дома. Но ведь не скрывают, что денег у них нет, поэтому они будут ждать, что деньги предоставит россия.

Мариупольцы, живущие в информационном вакууме и получившие информацию преимущественно из передвижных телевизоров, которые оккупанты расставили по всему городу, не в курсе, что в России из-за санкций – серьезные финансовые трудности. Не хватает денег даже на собственные регионы, о чем сообщают и российские СМИ. На последнем заседании правительства РФ так и было озвучено: денег в федеральном бюджете нет, все федеральные деньги направлены на финансирование специальной военной операции.

Но об этом мариупольцам говорить нельзя. Оккупанты должны подарить горожанам хоть какую-то надежду. Иначе возникнут проблемы.

А пока люди верят, оставшихся без крова будут селить в общежития, сообщают оккупационные СМИ.

И, похоже, это и станет их жильем так долго, как будет продолжаться оккупация.