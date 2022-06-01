Инженера-конструктора ГП "Антонов" уличили в поддержке агрессора

Контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов", который публично оправдывал военные преступления оккупантов и призвал коллег поддержать армию врага.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре и Службе безопасности Украины.

Злоумышленник, в частности, оправдывал и прославлял российских захватчиков, распространяя в интернете соответствующие публикации.

"По данным следствия, в течение марта-апреля 2022 года житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдания ее вооруженной агрессии против Украины", - отметили в прокуратуре.

В частности подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" - такие мессенджеры пропагандировал и поддерживал подозреваемый.

Как отметили в СБУ, мужчина неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.

"Во время обыска у него обнаружили и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности, фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом", - добавили в прокуратуре. Также изъята конструкторская документация по самолетостроению.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.