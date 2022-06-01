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"Ждите хороших новостей": Резников рассказал о своем разговоре с главой Пентагона

22:07, 01 июн 2022
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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о содержательном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал хорошие новости в борьбе с российскими оккупантами. Он поблагодарил США за лидерство.

Министр обратился к украинцам в среду, 1 июня, на странице в Facebook. Резников подчеркнул, что битва за Донбасс и другие наши территории продолжается и впереди у нас – деоккупация всех земель в соответствии с международно признанными границами Украины.

По словам Резникова, уже долгий период усилия Минобороны максимально сконцентрированы на том, чтобы потребности Сил обороны Украины воспринимались как "наши" во всей Европе, и за ее пределами.

Министр отметил, что кроме главы Пентагона, он провел переговоры с главой минобороны Канады Анитой Ананд и Португалии Хеленой Карейрас, и почувствовал подлинную поддержку.

"Сегодня мы ожидаем хорошие новости из Польши. Наша делегация Минобороны завершает свою работу. И о деталях будет объявлено уже скоро. В общей сложности мы подсчитали – в мае было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов. Ключевым событием в мае было второе заседание Координационно-совещательной группы помощи Украине в формате "Рамштайн", через две недели мы будем обсуждать прогресс на третьей встрече", – добавил он.

Резникоов акцентировал, что Украина проходит через критическую фазу войны. "На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту. Впрочем, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит", – заверил министр.

Резников также отчитался о дискуссии в Парламенсткой ассамблее НАТО. Министр подчеркнул, что попросил парламенты стран принять во внимание несколько важных вещей. Так, он подчеркнул: нет никакого смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории, чтобы временно унять Москву.

"Это ведь только увеличит аппетиты агрессора. Кроме этого, подобные шаги не предпримут ни украинские власти, ни украинский народ. Если кто-то думает таким образом прекратить войну – получит прямо противоположный результат. Война придет прямо на границы НАТО и ЕС", – предупредил он.


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