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Во время спектакля в Москве Лию Ахеджакову забрызгали перцовым баллончиком
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Политика / Скандал / Театр

Во время спектакля в Москве Лию Ахеджакову забрызгали перцовым баллончиком

21:50, 01 июн 2022
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На Лию Ахеджакову в Москве распылили перцовый баллончик. 83-летняя актриса рассказала, что инцидент произошел в театре "Современник", где она играет главную роль в спектакле "Игра в Джин".

"Показывали спектакль "Игра в Джин" в "Современнике", и на меня распылили перцовый баллончик. Какой-то неадекват это сделал. Уж не знаю, чем там я ему помешала. А может быть даже и из-за моей позиции по отношению к войне с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, к правительству, к власти в целом, не знаю... в любом случае, ожидаю от правоохранительных органов здравой реакции на произошедшее и принятия реальных мер для того, чтобы наказать этого человека", - написала Ахеджакова в Instagram.

Известно, что инцидент произошел во время антракта, а сам нападавший свою вину отрицал. 

Напомним, что Лия Ахеджакова активно поддерживает Украину с самого начала войны с Россией. Она выступала против аннексии Крыма, оккупации Донбасса и полномасштабного вторжения российской армии в страну.


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