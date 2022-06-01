В "Квартале 95" показали, как российские оккупанты изуродовали их гримерку

Как рассказала у себя в сторис на странице в Instagram экс-супруга актера "Квартала 95" Александра Пикалова, и исполнительный продюсер компании Ирина Пикалова российские войска не прошли мимо гримерки "квартальцев".

После того, как оккупанты обстреляли гримерку, в ней остались дыры в стенах, обрушившиеся потолки, потрескавшиеся окна: "Гримерки бывают разные. Гребанные орки", — подписала ролик Пикалова.

Где именно оккупанты обнаружили гримерку "квартальцев" исполнительный продюсер не указала, по всей вероятности, в целях безопасности.

на днях Наталья Мосейчук впервые рассказала, что войска РФ сделали с ее домом возле Бучи. По словам ведущей, выбило все окна, повреждена крыша, все стесано снарядами, побиты заборы.