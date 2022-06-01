В День защиты детей в Николаеве оккупанты обстреляли детскую площадку.

В среду, 1 июня, российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В День защиты детей, который отмечают в Украине сегодня, вражеский снаряд прилетел на детскую площадку.

Были повреждены все соседние дома. Об этом сообщает издание "Думская" в Telegram. Также от обстрела пострадали автомобили, которые были припаркованы во дворе. О раненых в результате вражеского удара на данный момент нет информации.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram отметил, что в этом году День защиты детей из-за оккупантов не удалось отметить так, как это было раньше. "Подлые рашисты украли три месяца у наших детей", – написал Ким.

Он также сообщил, что войска РФ напуганы контрнаступлением Вооруженных сил Украины. В связи с этим, отступая, они подрывают мосты.

"Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", – добавил глава ОВА.

У нас продолжают усиливаться обстрелы, хоть город и оживает. Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите ещё две-три недели с возвращением. Потом ещё раз обсудим этот вопрос.