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Общество / Новости / Интернет

В Мелитополе внедряют российскую мобильную связь

21:01, 01 июн 2022
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Уже два дня в Мелитополе нет связи и интернета, и горожане ринулись покупать карточки нового российского оператора, чтобы хотя бы таким образом иметь возможность связаться с близкими людьми.

как оказалось, у "освободителей" без неприятных сюрпризов просто не бывает и плохое качество связи и интернета и отсутствие автоматических настроек - это только цветочки. По словам горожан, "ягодки" вылезли позднее, ведь как минимум 2 из 8 карточек бракованы и интернет на них настроить просто невозможно. Ведь перепрошиты они были на скорую руку.

Более того при попытке пополнить счет новым абонентам сказали, что такого номера и оператора не существует. В общем ничего удивительного, ведь все что делают "освободители" обычно состоит из "отходов и палок".

Как сообщалось ранее, оккупанты несколько дней назад заявили, что Украина будет отключать мобильную связь в Мелитополе, создав ажиотаж на сим-карты российских мобильных операторов, люди выстраивались в длинные очереди и выстаивали несколько часов для того, чтобы купить связь. 


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