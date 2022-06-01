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Денис Пушилин получил ранения в городе Лиман Донецкой области, но это не точно

20:44, 01 июн 2022
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В сети начали появляться сведения о ранении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в оккупированном Лимане Донецкой области. Благодаря отличной работе украинской артиллерии также якобы были ликвидированы около 50 кадыровцев и уничтожены около 10 единиц техники.

По неподтвержденным пока данным был ликвидирован также кто-то из высокопоставленных представителей РФ. 

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы"

Также сообщается, что в Лиман Пушилин приезжал якобы для того, чтобы назначить "мэра" захваченного Россией украинского города. Но что-то пошло не так, и он был ранен, а около полусотни кадыровцев отправились на тот свет.

"Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин "трехсотый", порядка 50 чеченцев "двухсотых", около десятка техники подбиты, и "двухсотый" кто-то из верхушки РФ!" - пишет со ссылкой на издание "Восточный Вариант" пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam.

При этом, по данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, потери кадыровцев могли быть даже выше: он уверяет, что пострадали 72 чеченских боевика. При этом Геращенко не уточняет, сколько из них погибли, а сколько получили ранения.

Также с подтверждением факта ранения Пушилина выступил еще один советник министра внутренних дел - Виктор Андрусив. Однако никаких подробностей кроме констатации факта ранения главаря ОРДО он не привел.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - цитирует слова Андрусива ТСН.

Однако официальных подтверждений этой информации на данный момент нет. Как и конкретики относительно характера и тяжести ранений, якобы полученных Пушилиным.

Позже в СМИ ДНР появилось видео, в котором сам Пушилин опровергает свое ранение и сообщает, что сегодня вместе с мэром Санкт-Петербурга был в Мариуполе и подписал "меморандум о побратимстве" этих двух городов. К огромному сожалению, информация о ранении Пушилина оказалась фейком.  


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