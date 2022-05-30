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Скандал / Криминал

У продавца поддельного алкоголя из Прикарпатья изъяли микроавтобус для ВСУ

22:55, 30 май 2022
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Более 68 тыс. грн залога обвиняемого также перечислили военным

Торговца фальсифицированным алкоголем из Ивано-Франковской области оштрафовали на 86,7 тыс. грн, а его автомобиль конфисковали для передачи на нужды ВСУ. Залог в сумме свыше 68 тыс. грн, уплаченный обвиняемым, также перечислили украинским военным.

О приговоре продавцу поддельного алкоголя сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры в понедельник, 30 мая. По данным следствия, мужчина наладил изготовление алкоголя и продавал его жителям области, используя для перевозки свой автомобиль Peugeot Boxer.

«Во время обысков дома у жителя Прикарпатья были изъяты фальсифицированные 250 бутылок водки разных торговых марок, 70 полимерных пакетов по 10 литров с алкогольными напитками, 75 литров спиртовой смеси, 20 литров этилового спирта, около 2 00 сообщении прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК (незаконное производство и реализацию алкогольных напитков) и обязал уплатить штраф в сумме 86,7 тыс. грн. Кроме того, 68,1 тыс. грн залога, который уплатил обвиняемый при рассмотрении дела, перечислили в поддержку ВСУ. По ходатайству прокуроров на Peugeot Boxer наложили арест, сейчас решается вопрос о передаче автомобиля на нужды армии.


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