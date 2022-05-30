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Скандал / Криминал

Драка между переселенцами в Новояворовске завершилась смертью 32-летнего мужчины

22:47, 30 май 2022
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В Новояворовске во Львовской области драка между двумя мужчинами-переселенцами завершилась смертью одного из них. Инцидент произошел 7 мая в городской школе, где местные власти временно разместили обоих переселенцев. В результате суд арестовал виновника трагедии – 42-летнего жителя Луганщины.

Как сообщили во Львовском апелляционном суде, согласно материалам дела, 7 мая вечером около 21:00 в коридоре Новояворовской школы №1 между 42-летним жителем Луганской области и 32-летним пострадавшим из Донецкой области произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Луганчанин нанес своему оппоненту удар кулаком в шею, в результате чего потерпевший потерял равновесие и упал лицом на бетонный пол.

После этого луганчанин схватил пострадавшего за руку и потащил по лестнице во двор школы. От удара о бетонное покрытие лестницы пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и другие тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть. Причину конфликта между мужчинами правоохранители не разглашают.

В пресс-службе Львовского апелляционного суда уточнили ZAXID.NET, что оба мужчины – вынужденные переселенцы и временно проживали в школе в Новояворовске, где и произошла трагедия. Также известно, что подозреваемый ранее судим в пяти преступлениях. Теперь ему объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 2 ст. 121 УК).

Яворовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Коллегия судей Львовского апелляционного суда 27 мая отклонила апелляционную жалобу адвоката задержанного и подтвердила решение суда первой инстанции по содержанию под стражей.


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