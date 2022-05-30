Kalush получит новый кубок «Евровидения» вместо проданного на аукционе

Победители песенного конкурса «Евровидение-2022», украинская группа Kalush Orchestra, получат новый хрустальный кубок вместо того, что разыграли накануне во время аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на официальной странице конкурса «Евровидение» в Украине в Facebook.

Организаторы конкурса напомнили, что 29 мая победители Евровидения-2022 совместно с волонтером Сергеем Притулой продали хрустальный микрофон за 900 тыс. долларов на благотворительном аукционе.

Денежные средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Как пишет «Общественное» со ссылкой на основателя и фронтмена группы Олега Псюка, пока в группе не слышали о том, что Kalush Orchestra получат новый хрустальный кубок. В настоящее время группа узнает информацию об этом.

29 мая Kalush Orchestra вместе с Сергеем Притулой продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900 тыс. долларов США и розовую панаму за более чем 11 млн грн на благотворительном аукционе.