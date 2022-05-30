Главу ОТГ и депутата в Николаевской области задержали по подозрению в госизмене

Главу Первомайской ОТГ Николаевской области и депутата Первомайского поселкового совета задержали работники СБУ по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Николаевской области в Facebook.

«Сотрудники СБУ в Николаевской области задокументировали противоправную деятельность главы Первомайской ОТГ Николаевской области и депутата Первомайского поселкового совета по совершению ими государственной измены», – говорится в сообщении.

Силовики установили, что представители местного самоуправления способствовали русским оккупантам. В частности, предоставили им помощь в размещении в помещениях пгт Первомайское, с. Засилье, с. Белозерка и с. Киселевка указанной громады также обеспечили их материально – техническими ресурсами и пищей.

Также сообщается, что предатели мешали горожанам сопротивляться вражеским войскам и защищать поселок, а также помогали оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины, в результате чего поселок был оккупирован.

Фигуранты задержаны. Им сообщили о подозрении в государственной измене. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.