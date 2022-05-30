10% мариупольцев не проходят фильтрацию. Оккупанты их признают «опасными для российского режима» и везут в "Изоляцию"

За последнюю неделю россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а затем в депрессивные регионы России.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По меньшей мере 10% не проходящих фильтрацию горожан признаются оккупантами «опасными для российского режима». Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Еленовка Донецкой области, или же везут в печально известную тюрьму «Изоляция» Донецке", - говорится в сообщении.

Пребывание там сопровождается многовременными допросами, пытками, угрозами смертной казни и принуждением к сотрудничеству.

"Захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - подчеркнула украинский омбудсман.