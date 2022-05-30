В Донецкой области из-за обстрелов произошла утечка аммиака. Радиус возможного поражения – около 4 км

В Бахмутском районе Донецкой области в результате действий российского агрессора повреждена герметичность ветви аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Об этом сообщил глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко.

«Утечка аммиака! В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода Тольятти – Одесса… Местные власти известили население о необходимых мерах безопасности», - написал чиновник.

По его словам, эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак вытекает самотеком. Облако движется над почвой от села Маевское в сторону Бахмута.

"Спасатели провели обследование – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка – незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км", - сообщил Кириленко.

К ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн. В зоне поражения – Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное. Угрозы для Бахмута нет.