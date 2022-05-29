Стало известно, кто управляет пресс-центром оккупационной администрации в Мариуполе

Пресс-центр оккупационной администрации Мариуполя возглавил Мариупольский журналист Андрей Киор.

Об этом стало известно после сообщений российского информационного агентства ТАСС.

В новости об открытии в Мариуполе первой аптеки (напомним, что до войны в Мариуполе было несколько сотен аптек как коммунальных, так и частных), журналисты ТАСС ссылаются на руководителя пресс-центра оккупационной администрации Андрея Киора.

Об Андрее Киоре известно, что он пришел в журналистику по бизнесу, поработал несколько лет в Польше, а затем в Украине.

Журналистскую работу начал в пресс-центре ММК им. Ильича, корреспондентом газеты "Ильичевец". Затем он работал на телевидении, создал собственную телестудию Адамаха.

Именно Андрей Киор снял документальный фильм «Тайна казачьего храма». Он в те времена учился в московском институте кинематографии (на русском - ВГИК) в одной группе с известной певицей Алиной Гросу, которая даже снялась в этом фильме.

Затем Андрей Киор стал президентом медиахолдинга в Метинвесте, фактически возглавив телеканал МТВ, газету «Приазовский рабочий» и сайт mrpl.city. Но проработал недолго на этом посту, уволился и стал развивать собственную продакшн-студию. Его услугами пользовались местные телеканалы.

В последнее время Киор начал развивать программу интервью. В его домашней студии побывали почти все общественные люди Мариуполя.

Когда началась война, в подвале дома на улице Куинджи он организовал убежище, где нашли убежище около 80 человек. Он не только организовал питание, но и давал концерты вместе с семьей в перерывах между обстрелами.

Во время одного из обстрелов его дом сгорел полностью.

Почему Андрей Киор решил простить россиянам уничтожение и собственного дома, и любимого города, неизвестно. И непонятно. Но сейчас он снимает пропагандистские сюжеты во славу "Единой России".

Однако какие бы ни были мотивы, за работу в должности руководителя пресс-службы ему грозит заключение на срок до 15 лет.