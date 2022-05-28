По Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях", – написал он.

21:53. Вилкул сообщил, что практически уничтожен завод.

"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", – написал он.

23:10. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко не сообщает об уничтожении завода.

"Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем. На месте работают спасатели", — написал он в Faсebook.