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Война / Армия

В Украину прибыли новые 155-мм САУ и ракеты Harpoon – министр обороны

13:08, 28 май 2022
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Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на фронте уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR, а также на Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка М109.

Об этом сообщил Резников в Facebook

"На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это уже реальность.

Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника".

Резников также сообщил, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

 "Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу".

 Среди последних поступлений он также упомянул более 100 американских БПЛА разных типов.

По словам Резникова, за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов.

Он подчеркнул, что благодаря помощи партнеров и мастерству украинских защитников российские оккупанты получают отпор, которого не ожидали.


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