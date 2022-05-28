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Янукович написал украинцам, что Украине угрожает Польша, а с Россией нельзя говорить с позиции силы

12:51, 28 май 2022
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Беглый экс-президент Виктор Янукович обнародовал заявление на шести листах, в котором обвинил Польшу в намерениях аннексировать западные области Украины, а украинцам посоветовал не надеяться на Запад, а договариваться с Россией не с позиций силы, а проявляя уважение.

Источник: письмо Януковича, обнародованное его адвокатом Юрием Кирасиром

Прямая речь Януковича: "Как бы ни было больно об этом писать сегодня, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о рисках потери огромных территорий на юге и востоке нашего государства.

На ее западных границах тоже не все так просто. Польша ведь помнит не только сентябрь 1939 года. Она надежно хранит в памяти март 1923 года, когда в Париже послы государств Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой.

Нынешнее ситуативное сближение с Польшей чревато ситуацией, когда Украина может быть вынуждена согласиться на фактическое слияние с ней, так как возникнет угроза ее экономической несосотоятельности защищать свой суверенитет. Это и стало следствием реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний Майдан (Янукович написал Майдан с строчной буквы – УП).

Детали: Янукович обвинил украинцев в том, что они клеймили его оскорбительными прозвищами и не слушались его советов из-за границы, как найти общий язык с Россией.

По его мнению, Украина должна быть связующим мостом между Западом и Востоком, прежде всего Россией, умело маневрируя между их интересами. В письме он вспоминает, что так ему сказал, дескать, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Интересы Украины, по логике беглого президента, заключаются в том, чтобы маневрировать между интересами других цивилизаций.


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