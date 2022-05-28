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Политика / Война / Общество

В Мелитополе никто из сотрудников ЦПАУ не согласился выдавать российские паспорта

19:00, 28 май 2022
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В Мелитополе оккупационные власти очень торопятся начать раздачу российских паспортов. Для реализации своих злодеяний они активно подыскивают тех, кто готов пойти к ним на службу.

Всех сотрудников Центра предоставления админуслуг и управления соцзащиты коллаборанты обзванивают заставляют выходить на работу. Но вот незадача.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона отметил, что никто из сотрудников ЦПАУ не перешел на сторону врага.

- Почти неделю мы видим, что оккупанты существенно ускорились на наших территориях. Прежде всего, они начали подготовку к выдаче российских паспортов. Мы все видели указ путина, который по отдельным процедурам разрешает выдачу паспортов в Херсонской и Запорожской областях. Также они начали набирать сотрудников ЦНАПов, имеющих опыт работы с паспортами. Но к счастью, никто из наших сотрудников не согласился работать с оккупантами. У них возникла очередная сложность. Но, я уверен, они приступят к предоставлению этого «волчьего билета» в виде российского паспорта, - отметил мэр.

Напомним, что 25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Министерство иностранных дел Украины осудило этот преступный указ. Постановление кремлевского диктатора является юридически незначимым и не будет иметь никаких правовых последствий.


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