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Курьезы. В оккупированном Мелитополе ажиотаж вокруг неожиданного товара (фото)

12:15, 28 май 2022
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Видимо, такой спрос связан с наступлением теплой погоды и весьма демократичной ценой на товар. 

Огромные очереди за продуктами и товарами первой необходимости во временно оккупированном Мелитополе уже давно никого не удивляют. Люди готовы стоять часами, чтобы раздобыть дефицит или сэкономить на покупке. 

Так, на днях на проспекте Богдана Хмельницкого десятки горожан обступили импровизированною торговую точку. Местные жители предположили, что там продают соль, сахар, туалетную бумагу или сигареты, например. Но нет, прямо с машины велась оживленная торговля резиновыми тапочками. 

Пользователь сети, который опубликовал фото очереди в одном из местных пабликов, отметил, что мелитопольцы раскупили весь товар. По словам молодого человека, некоторые даже не пошли на работу, лишь бы только приобрести себе тапочки. 


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