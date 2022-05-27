В небе над Херсонщиной украинский истребитель сбил российский Су-35

В пятницу, 27 мая, воздушные силы ВСУ сбили новейший российский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью. Об успехах украинских пилотов сообщило командование поверенных сил в Facebook.

Украинские пилоты на истребителе МиГ-29 в воздушном бою успешно ликвидировали российский новейший самолет Су-35. Россияне попытались атаковать украинские самолеты штурмовой авиации, но это не удалось.

«27 мая, около 14.00 истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам! Смерть оккупантам!» – написало командование воздушных сил.

К слову, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 24 февраля по 27 мая было сбито 206 российских самолетов.