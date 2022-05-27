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Скандал / Криминал / Энергетика

В Запорожье задержали мужчину с карточками на горючее на 3,5 млн грн

21:32, 27 май 2022
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На въезде в Запорожье сотрудники управления стратегических расследований задержали 43-летнего мужчину. В его сумке были карты на горючее на общую сумму почти 3,5 млн. грн.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Запорожской области.

Оказалось, что изъятые у мужчины карточки принадлежали коммунальным, в том числе и медицинским, предприятиям временно оккупированного российскими военными Мелитополя.

Как рассказал задержанный, эти карты он должен был продать, а полученные средства передать неизвестным ему лицам.

"Для этого они выходят с ним на связь и сообщают о месте и способе передачи средств. Делает так не впервые: в конце апреля уже реализовал талоны на горючее на 650 тысяч гривен. Тогда за проделанную работу получил 50 тысяч гривен", - говорится в сообщении Нацполиции.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по данным следствия, похитили карты и талоны на горючее из коммунальных предприятий и учреждений одного из оккупированных городов области представители оккупационной администрации страны-агрессора.

К их реализации они привлекли бывшего работника топливной компании, который за определенный "откат" на подконтрольной Украине территории сбывал эти карты и талоны.

По факту хищения имущества из коммунальных предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожского региона, открыто уголовное производство.


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