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Мариуполь - найдены новые погибшие, получены новые обещания и новые депортации мариупольцев из Херсона

21:22, 27 май 2022
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На мариупольском заводе "Октябрь" было обнаружено 70 погибших мирных жителей. Их похоронили в братской могиле без идентификации

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Причина та же - людей заперло обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с. Старый Крым", - говорится в сообщении.

Андрющенко также отметил, что идентификация не проводилась. "Местные говорят, что особо идентифицировать было нечего ввиду состояния тел", - отметил советник мэра.

Во временно оккупированном Херсоне власти оккупантов вместе с росгвардией проводят мероприятия по возвращению мариупольцев домой.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, захватчики устанавливают места компактного расселения и единичного размещения мариупольцев. Формируют автобусы и будут направлять всех поставленных жителей Мариуполя домой.

Пока неизвестно, зачем это делается, однако очевидно, что оккупированные россиянами города превращаются в настоящие гетто.

Также в Мариуполе оккупационные власти продолжают имитировать мирную жизнь и заботу о горожанах. В настоящее время обсуждается вопрос восстановления города. Говорят, что начнут в Центральном районе.

Как сообщают подконтрольные стране агрессору СМИ, планируется восстановить областную больницу на улице Троицкой, некоторые здания больницы №3 на проспекте Мира, три общежития на проспекте Строителей и одно общежитие на улице Итальянской.

Оккупанты уверяют, что в общежитиях поселят до 600 мариупольцев, потерявших жилье во время боевых действий. Говорят, что деньги на реконструкцию отчасти даст россия из федерального бюджета. Откуда возьмут остальные деньги – не уточняется.

Кроме того, в список объектов, подлежащих восстановлению, захватчики намерены внести и разрушенный российскими военными драмтеатр.

Заместитель псевдомера Дмитрий Хаджин даже подчеркнул, что также они планируют восстановить детские сады, школы и больницы, вторым этапом или параллельно будет восстанавливаться жилищный фонд. По его словам, все строительные материалы, все гуманитарные грузы будут заходить с россии.

Приезд строителей в Мариуполь оккупанты ожидают уже в июне этого года.


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