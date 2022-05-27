Школа, пожарная часть и жилые дома. В Донецкой области за сутки оккупанты разрушили 94 объекта

За минувшие сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта — есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушения получили 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий. Полиция задокументировала последствия ударов", - говорится в сообщении.
Под обстрелом врага находились населенные пункты - Авдеевка, Соледар, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Крещение, Заря, Выемка.
Российские войска избивали из реактивных систем залпового огня «Ураган», тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.