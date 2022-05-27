Школа, пожарная часть и жилые дома. В Донецкой области за сутки оккупанты разрушили 94 объекта

За минувшие сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта — есть погибшие и раненые.

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