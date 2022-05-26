Россияне заблокировали выезд из Бердянска. Зеленого коридора в Запорожье больше не будет. Будет ли курортный сезон?

Россияне заблокировали выезд из Бердянска в сторону Васильевки бетонными плитами. Сотни машин уже несколько дней не могут тронуться с места. Такие новости Бердянска передает Запорожская областная военная администрация.

Также российские военные заявили, что в ближайшую неделю не будут давать разрешение на «зеленый коридор» для эвакуации гражданских.

На российском блокпосте в Васильевке застряли более 1000 частных автомобилей.

Кроме этого, солдаты начали разными способами требовать у местных денег. Так чтобы выехать из Мелитополя оккупантам нужно заплатить от 3000 до 5000 тысяч гривен взятки.

В мирное время каждое лето в Бердянск приезжали тысячи украинцев, чтобы отдохнуть, покупаться в Азовском море и насладиться отпуском. В настоящее время в Украине война, а город уже три месяца находится под временной оккупацией российских войск.

Многие предприниматели и владельцы баз отдыха или гостиниц выехали из Бердянска еще в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину. Уже тогда было ясно, что работать в украинском правовом поле здесь не удастся. Российские военные начали ставить ультиматум – либо идешь на сотрудничество, либо остаешься без бизнеса.

На днях армейцы разделили пять кафе и ресторанов у побережья. Заведения национализировали «в пользу администрации Бердянска» и передали коллаборантам. Так, под захват попало семейное кафе "Пич-Пит", паб "Катран", рестораны "Виллидж" и "Скиба" и ночной клуб "РИО".

Более того, сторонники «русского мира», в частности, коллаборант и эксдепутат городского совета Игорь Калачев, собирает для российских военных информацию о свободных домах и гостиницах в микрорайоне Слободка, которую считают жемчужиной курортного Бердянска.

Местные жители говорят, что в эфире пропагандистского радио "Свободный Бердянск" россияне постоянно рассказывают, как город готовится к старту сезона. О намерениях принимать гостей заявил и советник по вопросам туризма главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков.

«Вернулся из Бердянска, освобожденного курорта на Азовском море. Город оживает, а представители курортной отрасли собираются на выставку в Крым. Все базы отдыха и пансионаты Бердянска готовятся принимать туристов», – сказал он.

Вот только украинцы во временно подконтрольный России город точно не поедут. Так кто же тогда? Жители «Л/ДНР» и аннексированного Крыма.

«До временной оккупации нашего замечательного украинского Бердянска приезжали люди со всей Украины. О каком сезоне можно говорить сейчас? Все нормальные люди понимают, что из-за россиян его не будет. Как теперь жить людям, у которых летний сезон был способом заработать деньги, стал частью жизни? – пишут бердянцы в городских чатах.

Найти предложения жилья в Бердянске во время «курортного сезона» можно на досках объявлений, в частности, на ОЛХ. Люди сдают комнаты и гостиничные номера у моря.

Двухкомнатный номер люкс со всеми удобствами можно снять с 350 грн/день или за 4500 грн/месяц. Стандарт будет стоить еще дешевле – от 150 грн/день или 1500 грн/месяц. Несмотря на приятные цены, связаться с представителями гостиничного бизнеса почти нереально – уже второй день россияне глушат мобильную связь в Бердянске.

Против курортного сезона в оккупации и природа. В этом году в городе своевременно не провели санитарную обработку. Деревья атакуют гусеницы, а все морское побережье устлано травой и водорослями. Бердянцы также жалуются на нашествие комаров.

Люди говорят, несмотря на попытки местных хоть как-то организовать летний отдых, полноценный курортный сезон в Бердянске возможен только при деокупации.