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Политика / Власть / Война

Ахметов назвал примерные потери своего бизнеса от войны

22:13, 26 май 2022
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Ринат Ахметов будет добиваться в судах компенсации от России за уничтоженные предприятия

Украинский олигарх Ринат Ахметов потребует от России компенсации за убытки и потерю бизнеса из-за ее вооруженной агрессии против Украины. Об этом он сказал в интервью "НВ.Бизнес".

Ахметов отметил, что после начала широкомасштабного вторжения России такие предприятия, как «Азовсталь», Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Авдеевский коксохимический завод, Луганская ТЭС и другие объекты промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики были частично или полностью уничтожены или выведены из строя.

«Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Мы будем предъявлять иски ко всем международным и национальным инстанциям», – сказал Ахметов.

Олигарх отметил, что потери ММК им. Ильича и «Азовстали» из-за войны составляют от 17 до 20 млрд долларов, однако окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к России. Ахметов напомнил, что эти предприятия производили в год 10 млн тонн стали.

Ранее оккупационные власти Мариуполя заявляли о намерениях снести завод «Азовсталь», который стал базой сопротивления украинских войск во время оцепления города россиянами.


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