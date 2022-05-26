Известный украинский олимпиец работал корректировщиком огня у оккупантов

Известного украинского тяжеловеса Геннадия Красильникова задержали украинские бойцы в Чугуеве Харьковской области за корректировку огня у российских оккупантов.

Видео с кадрами задержанного спортсмена было опубликовано 26 мая. На видео показано, как четырех мужчин вывели из подвала, одним из них оказался и Красильников.

Отметим, что Геннадий Красильников - мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Штангист-супертяжеловес дважды устанавливал национальные рекорды, один из которых до сих пор не побит.

Красильников дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9-е и 4-е место в финальном зачете.

В 2014 году Красильников как волонтер активно участвовал в эвакуации людей из зоны проведения АТО и оказывал гуманитарную помощь. Из видео задержания можно заключить, что бывший спортсмен злоупотреблял наркотическими веществами.