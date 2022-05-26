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Война / Армия

Россияне готовят наступление с территории Белгородской и Воронежской областей РФ

21:37, 26 май 2022
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На территории Белгородской и Воронежской областей РФ россияне готовят резервистов и пополняют запасы, чтобы возобновить наступление на украинские земли. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook в оперативной информации по состоянию на 18:00 26 мая о российском вторжении.

Как рассказали в ведомстве, на территории Брестской области Беларуси продолжаются учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Также враг ужесточает охрану участка российско-украинской границы в Брянской области РФ. Для усиления охраны участка границы россияне привлекают авиацию.

На Харьковском и Славянском направлениях противник сосредоточил основные усилия, чтобы удержать занятые позиции и сдерживать продвижение ВСУ.

Чтобы узнать размещение украинских войск, россияне вели воздушную разведку и дистанционно заменяли маршруты возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины. При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимавшую ранее позицию.

На Северском направлении враг продолжает мероприятия инженерного оборудования позиций в приграничных районах Брянской области. Для усиления охраны участка границы россияне привлекают авиацию.

Враги продолжают обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции сил обороны Украины в приграничных районах Сумской области.

На Донецком направлении враг обстреливает подразделения украинских защитников, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении противник сосредоточил усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее н.п. Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Удачи нет. В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех.

Чтобы нарушить логистическое сообщение и не допустить маневр украинских войск, оккупант наносит удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нирково, Берестово и Белогоровка, но успеха не имеют, понесли потери и отошли.

В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха не имеет.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Оккупанты вероятно заменяли побережье Каховского водохранилища.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.


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