Как живут мариупольцы, депортированные на русский Дальний Восток

Тысячи мариупольцев попадают на Дальний Восток русской федерации. У людей зачастую нет выбора. Единственная возможность убежать от войны для многих – через Россию. Дальше можно вырваться за границу или вернуться в Украину, но для этих маневров нужны деньги и документы. Если у тебя нет ни того, ни другого, путь один – следовать за программами, которые вводят для беженцев из Мариуполя русские захватчики.

На Дальний Восток попадают, главным образом, оставшиеся совсем ни с чем голый-босой. Российские власти привлекают таких украинцев, на первый взгляд, очень выгодными денежными программами.

В Таганроге мариупольцам прямо на таганрогском вокзале вручают листовки, в которых прописано, что при переезде на Дальний Восток, в Приморье, им будет положено по 170 тысяч подъемных рублей на каждого члена семьи и жилищные сертификаты - до 600 тысяч рублей на каждого переселенца. Люди слышат это, считают это выгодно. И уже потом, когда прибывают на место, выясняют, что деньги дают только тем семьям, где и муж и жена не старше 35 лет. А еще они там узнают, что стоимость жилья в Приморье, по данным издания Медуза, – самая высокая после Сочи в России, и тех денег, которые пообещали мариупольцам, все равно не хватит на собственную квартиру.

Работы, предлагавшей достойный уровень заработной платы, там вообще нет. Поэтому и оказываются мариупольцы в бедственном положении – без жилья, без денег, часто без документов. И единственные, кто приходит на помощь, это местные волонтеры.

Мы пообщались с волонтерами, которые работают в одном небольшом населенном пункте на Дальнем Востоке (для своей безопасности они просили не называть название населенного пункта).

Тысячи километров от Украины, неприметный российский поселок, неуютная, мрачная гостиница, в которой раньше жили рабочие местного предприятия. Здесь оккупанты разместили несколько сотен украинцев, вывезенных из Мариуполя.

Это место они называют ПВР (пунктом временного размещения).

Люди напуганы, держатся в стороне даже друг от друга, о себе и о том, что пришлось пережить, почти не говорят. Большинство из них были доставлены сюда даже без базовых вещей: самой необходимой одежды, средств гигиены, медикаментов.

Охраны здесь нет, люди могут свободно передвигаться по территории поселка. Однако многие имеют проблемы с документами, что препятствует им уехать в другой город или страну.

В отеле кормят. Обещали выдать по 10 000 рублей единовременной помощи – за эти средства можно приобрести только самое необходимое. Поиск работы и жилья – наиболее актуальные проблемы сегодня.

Помочь мариупольцам решили русские волонтеры. Среди них есть юрист, который помогает с документами и поиском родных. Также украинцам предлагают помощь в написании резюме и устройстве на работу.

В отель приезжали работодатели, предлагают вакансии на местных предприятиях, но большинство из них низкооплачиваемые. И если молодые люди еще как-то могут устроиться на работу, то, что делать пенсионерам, мамам с маленькими детьми, неизвестно.

-Молодая пара выехала в большой город, волонтеры сняли им жилье на первое время, помогли устроиться на работу, - рассказывает волонтер Мария, с которой нам удалось пообщаться. – Но это скорее исключение.





Интересное наблюдение: в команде волонтеров преимущественно те, кто не поддерживает «освободительную войну». А вот россияне, у которых есть пропутинские настроения, почему-то не спешат на помощь «освобожденным» украинцам.

-Я живу в определенном информационном пузыре, ведь среди моих знакомых нет никого, кто бы поддерживал происходящее в Украине.

На вопрос, почему решили помочь, Мария называет ряд причин. Во-первых, обычное человеческое сочувствие.

-Когда видишь маленьких детей или стариков, немощных людей в таком состоянии – естественное желание помочь. Если честно, стараюсь меньше говорить с людьми, что им пришлось пережить. Чувствую, что могу расплакаться в любой момент, и тогда не смогу быть эффективной и реально помогать - говорит волонтер. – Поэтому занимаюсь исключительно практичными вещами.

Во-вторых, есть и сугубо эгоистическая причина: два месяца с начала войны я буквально не могла спать, а тут у меня появился случай быть полезным.

Уже самое присутствие волонтеров несколько успокаивает мариупольцев. Помощь волонтеры доставляют адресно под конкретный заказ: в первые дни закрывали базовые нужды, у людей почти ничего с собой не было.

Мама просит для сына одежду, в то время как сама ходит в непонятном халате и резиновых шлепках, но о себе даже не упоминает. Преимущественно люди стесняются говорить о своих нуждах.

-Бросается в глаза, что люди держатся обособленно.

- Слышала, как в коридоре две женщины громко, чтобы все слышали, обсуждали, какие зверства совершала украинская армия в Мариуполе. На фоне всеобщей тишины они сильно отличались, а их разговор выглядел неестественно, - говорит наша собеседница.

Часть одежды, которую привозили волонтеры (вечерние платья, обувь на каблуке – а бывало и такое) люди пытаются продать на местном рынке. Кто откровенно пьет.

-Людям нужна психологическая помощь, они переживают посттравматический синдром. Есть волонтеры-психологи, готовые помочь, – говорит Мария, – но запросов среди украинцев на психологическую помощь почти нет.

В то время как маленькие дети бегают, играют во дворе, а взрослые пытаются найти выход из ситуации, в которой оказались, подростки переживают ситуацию, кажется, труднее всего.

-Когда приносили помощь в номера, я видела этих детей, сидящих и просто смотрящих в пустоту перед собой.



