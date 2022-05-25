Зеленский поддержал петицию о введении виз для россиян

Петицию о визовом режиме с Россией поддержали более 26,7 тыс. украинцев

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию относительно введения в Украине визового режима для граждан России. Свой ответ на эту электронную петицию Зеленский опубликовал в среду, 25 мая.

«Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Дениса Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», – заявил президент.

Петицию "Создать визовый режим для граждан Российской Федерации" на сайте президента обнародовали 11 февраля. Ее создал Никита Мазура. Петиция набрала 26 742 голоса.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия объявила Украине войну, которая длится уже 91 день. За это время от рук захватчиков погибли более 20 тысяч украинцев. Больше всего погибших – в Мариуполе.