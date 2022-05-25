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Львов / Война

Во Львовской области дети торговали рассадой, чтобы купить квадрокоптер для ВСУ

20:57, 25 май 2022
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На благотворительной ярмарке дети выручили 3000 грн

Клиентами учеников стали прихожане, возвращавшиеся из воскресного богослужения и покупавшие рассаду.

Ученики воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы в Николаеве на Львовщине организовали благотворительную ярмарку, чтобы заработать на квадрокоптере для ВСУ. От продажи рассады помидоров, капусты и цветов удалось выручить 3 тысячи гривен. Об этом сообщила ЛОГА 25 мая.

«Идея возникла еще в начале войны. Хотели как-то заработать деньги, чтобы помочь армии нужными вещами. Сначала плели маскировочные сетки. На Вербное воскресенье продавали местным жителям собственно сделанные букеты из ивы. Средства отдали на приобретение бронежилета для шедшего на фронт земляка. На Пасху рисовали пасхальные яйца, чтобы передать нашим защитникам», – рассказала руководительница воскресной школы, наставница детей Елена Сотник.

В марте дети 8-12 лет высеяли рассаду помидоров, капусты и цветов. Бережно поливали, ухаживали, а затем рассадили в раздельные емкости. Клиентами воспитанников стали прихожане, возвращавшиеся из воскресного богослужения и покупавшие рассаду.

Удалось выторговать почти 3 тысячи гривен. Эти средства планируют потратить на закупку квадрокоптера.


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