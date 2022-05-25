В Севастополе на российские подлодки загружают ракеты «Калибр»

Россия обстреливает «Калибрами» регионы Украины, дальность их полета составляет 1400 км.

В Южной бухте Севастополя на подводные лодки Черноморского флота загружают крылатые ракеты "Калибр", сообщил 25 мая журналист "Крым.Реалии".

По его словам, у причалов в Южной бухте Севастополя пришвартовано две подлодки проекта «Варшавянка». К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных «Камаза», в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Всего в составе Черноморского флота России – шесть подлодок проекта «Варшавянка». Они несут крылатые ракеты типа «Калибр», применяемые в различных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая такая подлодка вооружена четырьмя «Калибрами».

Дальность полета «Калибра» – 1400 км. Россия пускает эти ракеты по украинским населенным пунктам, часто – по гражданской инфраструктуре.