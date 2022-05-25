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Армия / Львов / Потребрынок

Львовскую фирму оштрафовали на 1,9 млн грн за некачественные продукты для армии

18:22, 25 май 2022
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Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Министерства обороны и оштрафовал львовскую компанию «ОПТ ПРОД ТОРГ», поставлявшую некачественные продукты в воинские части. По решению суда фирма-поставщик должна уплатить штраф в размере 1,9 млн грн.

«Решением Хозяйственного суда Львовской области удовлетворен иск в пользу Министерства обороны Украины относительно взыскания с коммерческого предприятия 1,9 млн грн штрафных санкций за ненадлежащее исполнение условий заключенного с оборонным ведомством договора», – сообщила в среду, 25 мая, Специализированная прокуратура в военной и оборонной области Западного региона.

Согласно упомянутому соглашению, предприятие обязывалось обеспечивать качественными продуктами питания личный состав военных частей ВСУ в стационарных и полевых условиях, однако нарушило требования. Были зафиксированы, в частности, факты снабжения некачественными и опасными продуктами, нарушение условий их хранения и необновление запасов.

По данным, решение суда касается львовской компании «ОПТ ПРОД ТОРГ», разоблаченной на поставках некачественных продуктов для армии. По информации YouControl, фирма зарегистрирована во Львове 11 лет назад и занимается оптовой торговлей продуктами питания, в частности морепродуктами. Ее владельцем является житель Днепра Александр Бессарабов.


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