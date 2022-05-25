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Политика / Энергетика / Новости

Украина будет снижать потребление газа: министр сообщил детали

17:49, 25 май 2022
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Украина также будет продолжать переход на безуглеродную энергию.

Украина планирует снижать потребление газа до уровня собственной добычи.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба министерства.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с и. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.

Галущенко сообщил о намерении Украины снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечению USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора, которые должны начаться сразу после завершения войны.

Министр также отметил необходимость обеспечения ядерной безопасности и деоккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая сейчас захвачена российскими войсками.

Стороны обсудили текущую ситуацию в энергосекторе Украины, планы восстановления энергетической инфраструктуры и перспективы будущего развития энергетики.

Герман Галущенко поблагодарил за поддержку Украины в процессе синхронизации с ENTSO-E и подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал для экспорта электроэнергии в Европу.

"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", - отметил он. .


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