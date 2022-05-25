Подоляк рассказал об ударе в спину от пророссийских лоббистов в Европе

Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное: якобы россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценное наказание, отметил советник руководителя Офиса президента.

Никто в мире не заинтересован в длительной войне. Никто не заинтересован в продовольственном кризисе. Но сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Хочу максимально полного понимания того, что еще ничего не закончилось. Поэтому надо продолжать воевать по всем направлениям. Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное: якобы россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания. Именно поэтому пророссийские лоббисты" в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке дня было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира", - отметил он.

Чего только не предложишь, чтобы защитить комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией, иронизирует Подоляк.

"Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально такое", - добавляет советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркнул, что Украина не торгует своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия.

"Так вот, чтобы не было двусмысленности. Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – никакой власти и ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию", - говорит он.

По словам советника руководителя ОП, не может быть и речи о замораживании конфликта.

"Во-первых, любая заморозка – это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны "Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3", - подчеркнул он.

Во-вторых, по словам Подоляка, геополитические "стратеги" говорят о территориях, но никто не говорит о людях. С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в "серую" зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у нас не будет экономики. Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом. Миллионы украинцев также оказались под оккупацией, и мы не позволим никому торговать их судьбой, сидя в уютном кресле в не воюющей стране.

Как отметил Подоляк, любая война завершается за столом переговоров, и это не будет исключением. Но переговоры станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться. Для этого России нужно начать трезво оценивать ситуацию. Вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта будут этому способствовать.

"Никто в мире не заинтересован в длительной войне. Никто не заинтересован в продовольственном кризисе. Но сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине. Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий, от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Или, может, свобода и демократия уже не стоят, чтобы ради них воевать?", - отметил советник руководителя ОП.

Подоляк напомнил, как Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой.

"Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, возьмем помощь оружием", - резюмировал он.