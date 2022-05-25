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Скандал / Мариуполь / Криминал

Разоблачен мошенник из волонтерской организации - взял деньги за эвакуацию

17:29, 25 май 2022
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Киберполиция разоблачила мошенника из волонтерской организации, обещавшего эвакуировать двух жителей Мариуполя.

Злоумышленник получил за свое обещание подписку от родственницы жителей Мариуполя. Впрочем, никаких пассажирских перевозок мужчина не совершал. Не дождавшись помощи, мариупольцы погибли, сообщает Национальная полиция Украины.

27-летний мужчина записался в фонд волонтером. Помогал вести документацию. Как-то наткнулся на пост девушки в соцсети, которая просила помочь вывезти ее маму и отчизна из Мариуполя.

«Герой» написал, что может это организовать за 10 тысяч гривен. Девушка сразу перевела эту сумму на карту фигуранта и начала ждать приезда родных. Она и подумать не могла, что на самом деле никто и не собирался спасать ее семью», — сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Фигурант каждый раз придумывал новые истории и уверял девушку, что вот-вот ее родители достанутся безопасных регионов, однако взятых на себя обязательств не выполнил. Установлено, что родственники потерпевшей погибли, не дождавшись помощи.

«Киберполиция установила, что для задержанного такие схемы не новые. Ранее он уже присвоил около 250 тысяч гривен за топливо для военных, которое не планировал покупать. В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса — оставлению в опасности и мошенничестве. Извинениями людей не вернуть. Девушка надеялась на договоренность и не искала других вариантов спасти родных. На самом деле это больше, чем статьи в Уголовном кодексе», — отметил Игорь Клименко.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли мобильный телефон и банковские карты.

Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей.


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