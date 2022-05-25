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Оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, Запорожью и Покровску

17:16, 25 май 2022
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В ночь на 25 мая оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв", – говорится в сообщении.

Мэр также попросил жителей города пока не возвращаться в дом.

"Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас - рядом!", - отметил Александр Гончаренко.

Утром 25 мая российские оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одна из них сбила ПВО. Остальные три попали по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе. Об обстрелах в Запорожье сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

«Сегодня утром враг открыл огонь по Запорожью. Прилетело четыре ракеты, одна была сбита в воздухе. Испытала существенные повреждения гражданская инфраструктура города в Шевченковском и Александровском районах», — сказал он.

По словам генерального директора торгового центра "Аврора" Валентина Сотникова, ракета попала в этаж, где находились кинотеатр и кафе.

«Его почти нет. Большие разрушения, но жертв нет. Людей не было в помещении. Само здание торгово-центра целое, коробка целая, но внутри очень значительные разрушения, нужно много денег, чтобы все восстановить», — отметил он.

По его словам, в последнее время ТЦ не работал из-за планового ремонта в супермаркете, расположенном на первом этаже, но большинство магазинов были наполнены товаром.

Также пострадали магазины, расположенные вблизи ТЦ и квартиры в многоэтажках.

В результате воздушной атаки государства-террористки России по областному центру погибла одна мирная жительница. Кроме того, известно о трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов.

По предварительной информации, только в частном секторе города известно о 62 поврежденных домах.

О взрыве в Покровске утром около 07:30 сообщил городской голова Руслан Требушкин.

По предварительной информации, 6 пострадавших. К счастью, погибших нет.


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