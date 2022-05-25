Оккупанты заявили о возобновлении работы порта Мариуполь

Министерство обороны российской федерации сегодня, 25 мая, заявило, что разминирование мариупольского торгового порта завершено, и сегодня порт вернулся к своей обычной работе.

Эксперты говорят, что никакой "обычной работы" в условиях войны и оккупации невозможно восстановить.

Директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский рассказал, что вся эта история с портом - это не о возобновлении работы, а о хищении украинского имущества.

"На 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн. долларов. Зерна было существенно меньше – 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.

Сейчас оккупанты разблокировали старые ворота порта. С учетом глубины около 3,5 м туда могут входить суда речного типа с небольшой осадкой. Однако российские суда не могут зайти в порт, пока не будет расчищена акватория порта от затонувшего морского транспорта. Оккупанты могут расчистить 3-4 причала из 18", - говорит Игорь Барский.

Чтобы это сделать, врагу нужна электроэнергия, чтобы использовать портальные краны. Портовая подстанция повреждена, а ее восстановление является сложным процессом, который занимает немало времени.

Загрузить свои суда украинским имуществом захватчикам пока не удастся, несмотря на их оптимистичные заявления о возобновлении работы порта в Мариуполе.