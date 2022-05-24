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Скандал / Общество / Война

Российские спецслужбы вербовали украинских детей из-за игры в смартфоне

22:12, 24 май 2022
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Дети фотографировали важные объекты, ища «коробки» с виртуальными призами


Служба безопасности Украины обнаружила мобильное приложение, через которое у пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов. Чтобы привлечь детей к подрывной деятельности, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов, сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 24 мая.

Как пояснили в спецслужбе, по условиям игры участники ищут так называемые коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

Во время прохождения маршрута дети производят фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения. При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам РФ ИТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимающаяся распространением интерактивных платформ», – сообщили в СБУ, не указав название игры.

Как пояснили в СБУ, таким образом враг «в темную», то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов. В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути на территории региона. Оба несовершеннолетних являются жителями города Желтые Воды Днепропетровской области. На смартфонах было установлено интерактивное приложение, куда они планировали скачать сделанные фото с привязкой к местности.

Кроме того, подростки переправляли свои виртуальные находки с координатами на карте в мессенджере Telegram третьим лицам, которые могли попасть в поле зрения российских спецслужб.

«СБУ предпринимает комплексные меры по блокированию враждебного вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц», – добавили в ведомстве.


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