Российские захватчики заняли город Светлодарск в Донецкой области

В городе осталось около 10 тыс. гражданских

Утром во вторник, 24 мая, оккупанты заняли город Светлодарск, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области, сообщил председатель городской военной администрации Сергей Гошко.

«В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании», – сказал Гошко

По его словам, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

«Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек», - отметил начальник Светлодарской военной администрации.

В местных группах в соцсетях люди начали писать, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8:00 и 9:00 утра. Приблизительно в 10:00 на здании Светлодарского горсовета уже висел российский флаг.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил, что россияне зашли в Светлодарск. По его словам, украинские воины покинули город, окруженный тремя направлениями, и закрепились на лучших позициях.

23 мая захватчики заняли Мироновский, что в нескольких километрах от Светлодарска, и готовились к штурму города. По состоянию на 2017 год в городе проживало более 11,7 тыс. человек, на момент оккупации там оставалось около 10 тыс. гражданских.



