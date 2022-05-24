"Поддержать"
Тренды:
Новости
Из-за дефицита соли Дрогобычская солеварня увеличила объемы производства
Российские спецслужбы вербовали украинских детей из-за игры в смартфоне
Российские захватчики заняли город Светлодарск в Донецкой области
Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Оккупационный председатель Бердянска заявил о введении в городе рублей
В Херсонской области оккупанты жестоко насилуют малышей. Есть погибшие, – омбудсман
Что следует знать о защите персональных данных в период военного положения?
В Мариуполе в подвале многоэтажки обнаружили 200 погибших - они слышны почти во всем квартале
«Почти все нереально восстановить» — мэр Харькова и замглавы ОП обсудили судьбу Северной Салтовки
Мэр Энергодара рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве коллаборанта Шевчика
Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения - мэр города
ООН зафиксировала рекордное количество беженцев в мире
Священника УПЦ МП в Стрые облили зеленкой во время богослужения
Двадцать стран объявили о новой военной помощи Украине
Медведчук начал свидетельствовать против Порошенко
Все новости
Политика / Власть / Война

Оккупационный председатель Бердянска заявил о введении в городе рублей

21:39, 24 май 2022
81
Версия для печати

Одна гривна в Бердянске будет равна двум российским рублям

Глава оккупационной администрации Бердянска Запорожской области Александр Сауленко заявил о введении в обращение российских рублей в городе. По его словам, с 25 мая стартуют выплаты бердянским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном 24 мая.

В то же время ставленник оккупантов заверил, что, несмотря на «введение рубля», гривны будут оставаться в обороте и приниматься в торговых сетях. По словам Сауленко, «официальный курс гривны к рублю составляет 1:2». То есть одна гривна равна двум рублям, а сроков для «ограничения оборота гривны» оккупационные власти пока не вводят.

Также русские захватчики заставили торговцев выставить цены и в гривнах, и в российских рублях в соответствии с введенным ими курсом.

Напомним, оккупанты ранее ввели рубли на Херсонщине и в Энергодаре Запорожской области.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще