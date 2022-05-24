Оккупационный председатель Бердянска заявил о введении в городе рублей

Одна гривна в Бердянске будет равна двум российским рублям

Глава оккупационной администрации Бердянска Запорожской области Александр Сауленко заявил о введении в обращение российских рублей в городе. По его словам, с 25 мая стартуют выплаты бердянским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном 24 мая.

В то же время ставленник оккупантов заверил, что, несмотря на «введение рубля», гривны будут оставаться в обороте и приниматься в торговых сетях. По словам Сауленко, «официальный курс гривны к рублю составляет 1:2». То есть одна гривна равна двум рублям, а сроков для «ограничения оборота гривны» оккупационные власти пока не вводят.

Также русские захватчики заставили торговцев выставить цены и в гривнах, и в российских рублях в соответствии с введенным ими курсом.

Напомним, оккупанты ранее ввели рубли на Херсонщине и в Энергодаре Запорожской области.