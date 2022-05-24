Что следует знать о защите персональных данных в период военного положения?

С момента введения в Украине правового режима военного положения, в СМИ появлялись сообщения об определенных случаях незаконного сбора персональных данных, не только с целью мошенничества, но и для наблюдения за волонтерами или публичными служащими.

Необходимость защиты прав субъектов персональных данных в условиях действия правового режима военного положения крайне высока. Даже в условиях боевых действий право на жизнь, право на уважение достоинства, право на свободу и личную неприкосновенность, определенные в Конституции Украины, должны соблюдаться. Украина, которая постепенно интегрируется в Европейский Союз, имеет соответствующее законодательство, направленное на создание качественной системы правовой защиты персональных данных в соответствии со стандартами ЕС.

Согласно Указу Президента Украины от 24.02.2022 года «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина. В связи с возможностью ограничения права физических лиц на невмешательство в личную и семейную жизнь доступ к персональным данным на территории Украины в период действия режима военного положения может сопровождаться установлением отдельных ограничений. Но важно отметить — относительно конфиденциальной информации о физических лицах такие ограничения могут устанавливаться только в нормах законов Украины и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека.

Европейское Пространство мониторит многие коммуникации волонтеров в социальных сетях, оказывающих гуманитарную, консультационную помощь вынужденным переселенцам в общинах. Для общественных активистов и волонтеров сегодня действительно актуален этот вопрос, ведь они имеют/могут иметь дело с персональными данными людей, или могут вовремя проинформировать коллег о сборе персональных данных. Это случаи разных анкетирований, фокус-групп, это ведение списков на разные запросы помощи, это, возможно, списки на эвакуацию, это какая-то внутренняя отчетность или для международных организаций, которые передают помощь.

Возможно, это очевидные вещи в обычные времена, но сегодня для общественного сообщества дополнительно важно обозначить главные принципы и советы по сбору/обработке персональных данных. И за консультацией EUProstir обратился в общественную организацию "Платформа прав человека", которая объединяет экспертов с большим опытом и высоким уровнем экспертиз в неправительственном секторе, в том числе по обеспечению стандартов прав человека. Консультацию предоставил Евгений Воробьев, адвокат-партнер ОО "Платформа прав человека".

— Сегодня много волонтеров, активистов работают при волонтерских штабах разных общин. Что бы вы посоветовали по поводу того, как они должны действовать, чтобы с одной стороны обезопасить себя, а с другой стороны, чтобы правильно в условиях военного положения соблюдать требования при сборе персональных данных?





— Что касается вашего вопроса, то я бы начал с того, что такое персональные данные. Это сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.

Что под этим подразумевается? Конечно, это информация о национальности личности, ее образовании, его семейном положении, религиозном убеждении, состоянии здоровья, адресе проживания, месте рождения, идентификационном коде и т.д.

Если мы собираем эту информацию, то что нужно сделать — это получить согласие такого субъекта персональных данных. Если субъект такого согласия не дает, то фактически вы не можете обрабатывать такую ​​информацию.

Потому что если эта информация где-то выплывет, человеку это не понравится, то он может обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека за тем, чтобы вас привлекли к ответственности.

То есть согласие субъекта персональных данных – это первое, что нужно получить, если вы производите фиксацию такого лица.

— Когда пишут на электронную почту или звонят по телефону во временные пункты помощи (колл-центры), то какую персональную информацию для уточнения волонтеры имеют право спрашивать?

— Что касается получения уточнений, то здесь фамилию, имя, телефон, имейл — я думаю, можно спрашивать. Это не будет нарушать закон. И не нужно получать какого-либо согласия на обработку персональных данных.

Важным условием правомерной обработки персональных данных в период действия правового режима военного положения является обеспечение граждан надлежащего уровня защиты их прав, связанных с персональными данными.

С началом широкомасштабного вторжения России в Украину, большое количество людей из другой помощи также нуждается и в правовом сопровождении, как на территории Украины, так и за рубежом. ЕС, кроме предоставления гуманитарной помощи, также способствует в защите прав украинцев, через поддержку инициатив гражданского общества, через создание информационных ресурсов, где собрана важная практическая информация — вроде страницы Солидарность ЕС с Украиной.