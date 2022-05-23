Мэр Энергодара рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве коллаборанта Шевчика

Пострадавшего в результате взрыва в Энергодаре коллаборанта Андрея Шевчика и его охранников российские военные вывезли в направлении временно оккупированного Мелитополя. Об этом Радио Свобода сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Сначала пострадавших на автомобилях с маркировкой Z привезли в медико-санитарную часть Энергодара. После осмотра у них были обнаружены многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение мозга, у Шевчика диагностировали перелом ключицы, рассказал Орлов.

Однако пострадавших решили не госпитализировать в Энергодаре, а отвезти в больницу Мелитополя.

"Медики либо отказались оказывать помощь, или оккупанты решили не доверять медикам Энергодара и увезли в направлении Мелитополя. Где сейчас пострадавшие и каково их состояние здоровья, неизвестно", – сказал Орлов.

По его словам, Шевчика, которого оккупанты назначили главой "народной администрации", заменит некий Руслан Кирпичев.

Орлов говорит, что информации о нем немного, так как Кирпичев не из Энергодара. "Известно, что в последний месяц он уже был таким смотрящим за городом. В лучших традициях Советского союза такая история, когда есть фейковый руководитель и есть человек, который решает все вопросы. Такая ситуация сейчас. Будет ли именно он показывать себя на первом плане или найдут нового коллаборанта, гауляйтера, неизвестно", – сказал мэр.